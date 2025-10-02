J2も終盤戦に入り、ジェフユナイテッド千葉は激しいJ1昇格争いを繰り広げている。サポーターが“神さま”と称えるゴールキーパーの活躍により、チームは例年にない躍進を見せている。守護神の名は、今季よりフリーで加入したスペイン人GKホセ・スアレスだ。数々のビッグセーブでゴールマウスを死守するスアレスは、J1復帰のキーマンと言っても過言ではない。Qolyは千葉の守護神にインタビューを実施。スペイン人GKの素顔に迫った。