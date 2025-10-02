けさ、山形県新庄市で火災があり、住宅と物置小屋のあわせて２棟が全焼しました。 【画像】火災現場 けが人はいませんでしたが、敷地内の作業小屋も焼けていて警察と消防が出火原因などを調べています。 近所の人「家が煙ではなく炎で包まれていた」 消防によりますと、けさ５時３０分ごろ新庄市金沢の住宅から炎が上がっているのを近所の住民が発見し、１１９番通報しました。 火が出ていたのは新庄市金沢の大場正義さん（８