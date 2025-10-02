パラ陸上の世界選手権の男子円盤投げで銀メダルを獲得した新保大和＝2日（ゲッティ＝共同）パラ陸上の世界選手権第6日は2日、ニューデリーで行われ、男子円盤投げ（脳性まひF37）で前回3位の新保大和（アシックス）が、自身の日本記録を2メートル37更新する54メートル50をマークし、銀メダルを獲得した。日本パラ陸上競技連盟を通じ「良かったというより、ほっとした。次は金メダルを狙いたい」とコメントした。（共同）