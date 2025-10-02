「1票の格差」を是正せずに実施した7月の参院選は違憲だとして、北海道の有権者が選挙無効を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、札幌高裁（斎藤清文裁判長）であり、即日結審した。判決は11月10日。被告の北海道選挙管理委員会側は「国会は格差是正のため見直しを検討している」として請求棄却を求めた。記者会見で、原告側代理人の升永英俊弁護士らは「日本だけが人口比例選挙を行わず、国際基準から取り残されている。国会を