東証プライム市場に上場する企業の女性役員の比率が18.4％だったことが、経団連の調査でわかりました。政府の目標をわずかに下回っています。【映像】東証プライム企業の女性役員比率 目標に届かず政府は、東証プライム上場企業の女性役員の比率を2025年に19％、2050年に30％にすることを目標に掲げていますが、経団連の調査では今年7月時点の女性役員の比率は18.4％でした。去年より2.3ポイント増えたものの、目標には届きま