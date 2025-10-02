2日午後5時過ぎ、山口市の市道でバイク同士の事故があり1人が重傷の模様です。警察によると午後5時すぎ山口市大内問田の市道でバイク同士の事故がありました。うち1人が重傷の模様で病院に搬送されています。消防によるともう1人も搬送されていてケガの程度はわかっていません。