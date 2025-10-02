バレーボール女子日本代表の宮部藍梨（姫路）が?盛り上げアップ?に意欲を見せている。８月の世界選手権（タイ）では３位決定戦でブラジルに敗れるも、フェルハト・アクバシュ監督１季目のシーズンで堂々の４強入りを果たした。２日に都内で行われたＳＶリーグの開幕会見では「私たちがバレーボールをして、頑張ってボールを追いかける姿を見て、『元気をもらったよ』とか『楽しかったよ』と言ってもらえる声が多かった」と神妙