ノアの秋のビッグマッチ「ＷＲＥＳＴＬＥＯＤＹＳＳＥＹ」（１１日、東京・両国国技館）の会見が２日に都内で行われ、欠席した王者・ＫＥＮＴＡ（４４）に挑戦者のマサ北宮（３６）が辞表提出を勧告した。王座戦の会見だが、米国に帰国中のＫＥＮＴＡが不在のため、北宮は一人で会見に登場。宇宙服を着たＫＥＮＴＡが大きく写された大会ビジュアルのボードをバッコンバッコン叩きながら「なんだこれ、どういう意図があるんだ