東京・大田区のJR大森駅のエスカレーターで男性が何らかの理由で転倒し、エスカレーターに乗っていた女性が巻き込まれました。【映像】JR大森駅 転倒事故のあったエスカレーター周辺の様子午後4時すぎ、JR大森駅北口のエスカレーターで「上から人が落ちてきた」と110番通報がありました。捜査関係者によりますと、男性がエスカレーターで何らかの理由で転倒し、エスカレーターに乗っていた女性が巻き込まれてけがをしました