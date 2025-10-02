前橋市の小川晶市長が既婚者の男性職員と複数回ホテルで会っていた問題で、市長は9月に続いて改めて市議に対して説明しました。【映像】小川晶市長の発言「先ほど議員の皆様からの質問やご意見に対して、私の考えをお答えさせていただきました。各会派からは大変厳しいご意見を頂きましたので、自分の中でしっかりと受け止めたいというふうに思っております」（小川市長）既婚者の男性職員と複数回ホテルで会っていた問題につ