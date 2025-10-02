◇プロ野球セ・リーグ DeNA 9-6 ヤクルト(1日、横浜スタジアム)DeNAは今季最終戦を本拠地・横浜スタジアムで終え、試合後にセレモニーを開催。キャプテンの牧秀悟選手と三浦大輔監督がファンへ感謝の言葉を述べました。8月1日に戦列を離れていた牧選手は、キャプテンとしてグラウンド上に用意されたマイクの前に立つと「2025年シーズンも熱いご声援ありがとうございました。僕たちの戦いはまだまだ続きます。CSに向けチーム全員で