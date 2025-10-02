70年以上愛されている、ブライトリングの名モデル「ナビタイマー」より、GMT機能を搭載したナビタイマー GMTの日本限定モデル「ナビタイマー オートマチック GMT 41 ジャパン リミテッド」が登場した。【画像】ブラックとゴールドが魅せるブライトリングのナビタイマー GMT 日本限定モデルが登場（写真2点）アイコニックな航空用回転計算尺はそのままに、クロノグラフに代えてGMT機能を搭載することで、シンプルなダイヤル構成とな