名駅前で突然の綱引きです。 【写真を見る】名古屋駅前で突然の「企業対抗綱引き大会」高層ビルで働く企業の“6人1チーム”が熱戦「社会人になってやるとは思っていなかった」 ランチタイムのタワーズガーデンで行われたのは名駅地区にオフィスがある企業対抗の綱引き大会。 （名古屋駅地区街づくり協議会・佐伯恵さん）「名駅で働くワーカーの社内外の交流を生むため。さらに健康作りにもつなが