元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美が娘との親子ショットを披露し、反響を呼んでいる。板野は２日までにインスタグラムで「夏の思い出と花火」と親子のプライベート姿をアップ。「いつの間にか１０月でびっくり。夏の思い出たくさんまだ載せたい」とつづった。娘の横顔や口元が見えるショットに、フォロワーは「目元ともちん似かな」「可愛いともちん親子」「ともちんとベビちんほんとそっくりでかわいい」「仲良し姉妹みたい