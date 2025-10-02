日本高野連は２日、ホームページのプロ志望届提出者のリストを更新。今夏の甲子園に出場した明秀学園日立（茨城）の能戸輝夢（きらむ）外野手、野上士耀捕手らが提出し、計１１４人になった。能戸は主将として今夏、茨城大会Ｖの原動力になったが、準々決勝の岩瀬日大戦で左足首をひねり、靱帯（じんたい）を断裂。準決勝、決勝はスタメンから外れた。甲子園では聖隷クリストファー戦で代打の１打席に立ち、二ゴロだった。左の