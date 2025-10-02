佐賀県警の科学捜査研究所でDNA鑑定の不正が発覚した問題で、県議会は2日、第三者による調査を求める決議を全会一致で可決しました。一方、警察庁が来週、「特別監察」を行うことが明らかになりました。 ■大場芳博 県議「発覚後の情報公開においても初動から丁寧さを欠き、不十分であったことは極めて深刻であり、警察組織の透明性と信頼性を大きく損なうものである。」佐賀県議会は2日、佐賀県警の科捜研の元職員が去年までの