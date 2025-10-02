楽天・宗山塁内野手が、現在１０９安打で３位タイのチーム新人最多安打記録へ意欲を見せた。シーズン規定打席にも到達し、数多くの打席に立って記録してきた安打数に「次はこうしよう、と思って打席に入って、それを繰り返してやってきた結果」。常に変化や成長を求めて向かっていく姿勢を最後まで崩さずプレーするつもりだ。１０９安打は２０２０年の小深田と並んでいる。まずは２００７年・渡辺直の１１０安打を超え、目指す