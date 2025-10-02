県警は10月2日、衣料品を盗み警備員に暴行を加えたとして高知市の30代の男を事後強盗の疑いで逮捕しました。事後強盗の疑いで逮捕されたのは高知市朝倉西町の無職 佐久間啓介容疑者（36）です。警察によりますと、佐久間容疑者は2日午前11時50分ごろ、高知市内の量販店でズボンなどの衣料品2点（販売価格合計10,780円）を盗み、発見した警備員が佐久間容疑者を事務所に連れて行った際、揉みあいとなり、警備員を投げ倒すなどの暴行