◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手（26）が2日のヤクルト戦で、シーズン100打点を達成した。レギュラーシーズンのラストゲームは「3番・三塁」で先発。初回1死三塁で巡った第1打席で、先制の左犠飛を打ち上げた。球団の生え抜き選手でシーズン100打点に達するのは、10年鳥谷敬以来となった。