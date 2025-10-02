サイバー攻撃で発生した飲料大手アサヒグループのシステム障害、復旧のめどは立っていません。スーパーの売り場では商品が届かない事態も起きています。神奈川県にあるスーパー。システム障害の影響を心配する中、アサヒグループの製品が届きました。スーパーセルシオ和田町店久保田浩二さん「発泡酒なんかも欠品は？」発泡酒や一部のビールは、無事に届きました。しかし、驚きの事実が…。スーパーセルシオ和田町店久保田浩二