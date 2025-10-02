グラビアアイドルの橋本梨菜（31）が2日までに自身のインスタグラムを更新。最近の日常写真を投稿した。自身のインスタグラムで「たまってた日常たち〜」と題してつづり始めた。「京都でお寿司食べたり、台湾でまたファンのみんなに会えたりいつも笑顔いっぱいのみんなが可愛い」と京都での“美脚”際立つ白タンクトップコーデ姿や満点な笑顔ショットなどを公開した。最後に「美味しいものいっぱい食べて引き続きお仕事頑