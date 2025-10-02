きのう夜、栃木県日光市の県道でクマと乗用車がぶつかる事故がありました。市内では、きのうからクマの目撃情報が相次いでいて、住民や観光客らの間に不安が広がっています。記者「栃木県日光市です。こちらの県道をきのう夜、車で走行していた男性が道路を横断していた子グマと衝突しました」きのう午後7時半ごろ、日光市の県道で「いま、クマと衝突した」と通報がありました。警察によりますと、出勤途中の男性（30）が運転する