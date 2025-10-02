最高裁は2日、全国の裁判所の庁舎や職員宿舎の計約410棟で、外壁の法定点検が実施されていなかったと発表した。最高裁や札幌、東京、名古屋、高松の4高裁も含まれ、未実施期間は最長で14年になる。外壁パネルが落下した施設もあったが、人的被害はなかったとしている。建築基準法などは、一定規模の建物は3年ごとに外壁の点検が必要と規定。さらに2008年の国土交通省の告示により、完成や改修から10年を超えた最初の点検では、