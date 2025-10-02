食に興味・関心がある東北地区の高校生を対象にしたスープのレシピコンテストで金足農業高校の3人が見事頂点に立ちました。秋田愛を詰め込んだスープが来週、東北6県限定で販売されます。県庁を訪れたのは金足農業高校の3年生3人です。食品メーカーの東洋水産が去年開いた東北の高校生によるスープメニューコンテストに「にこにこ3姉妹」のチーム名で出場し、184チームの頂点に立