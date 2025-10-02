10月31日のハロウィーンを前に、東京・渋谷区の長谷部区長が2025年の対策を発表。テーマは「禁止だよ！迷惑ハロウィーン」です。渋谷区・長谷部健区長：キーワードは「迷惑ハロウィーン禁止」という言葉。我々はハロウィーン自体を否定している訳ではない。“良いハロウィーン”と“良くないハロウィーン”をしっかり分けて訴えていくことが大切。2025年のハロウィーン当日は金曜日にあたり、多くの人出が予想されます。それを踏ま