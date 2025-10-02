滋賀県で行われている国民スポーツ大会のレスリング競技で、潟上市出身、自衛隊所属の櫻庭功大選手が優勝し2連覇を果たしました。今年の国スポ、県勢初優勝です。秋田商業高校出身の櫻庭功大選手は、上半身の攻防で争うグレコローマンスタイルの成年男子77キロ級で優勝し、この種目で2連覇を達成しました。今年の国スポで県勢初優勝です。