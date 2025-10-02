県内有数のブドウの産地横手市で、シャインマスカットの収穫が盛んに行われています。夏場の高温と雨不足の影響で房がやや小ぶりですが、例年通り甘いブドウに仕上がっているということです。今年もたわわに実った秋の味覚の一つ「ブドウ」。県内有数の産地、横手市では約180戸の農家が栽培に取り組んでいます。約2ヘクタールで20種類あまりのブドウを育てる「まるさんぶどう園」の畑では、いま主力品種のシャインマスカット