今年8月、大仙市で酒気を帯びた状態で自家用車を運転したとして、県の仙北地域振興局に勤務する24歳の男性職員が2日付で停職6か月の懲戒処分となりました。伊藤政仁総務部長「職員への指導・監督を徹底し飲酒運転の根絶に向けた取り組みを強化してまいります。私からの報告は以上であります。申し訳ありませんでした」停職6か月の懲戒処分を受けたのは、県の仙北地域振興局建設部に勤務する24歳の男性職員です。県によりますと、こ