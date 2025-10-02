テレビはまだまだトガっている。その週に“刺さった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。テレビウォッチャーの飲用てれび氏が、気になったテレビ番組5本をピックアップする。 【画像】“魔改造”されてしまった子どもの遊具 振り返りたい「5本」のテレビ番組 テレビは新しい刺激を求めるメディアだ。常に新しい話題や新しいタレントが供給される。一方で、反復のメディアでもある。同じ曜日・時間帯に、