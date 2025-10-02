＜日本女子オープン初日◇2日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞5月に30歳となった安田彩乃が日本一を決める大舞台で最高のスタートを切った。7バーディ・ボギーなしの「65」は、2018年「ゴルフ5レディス」初日の「66」を1打更新する自己ベスト。2年連続6度目の出場で初となる「日本女子オープン」での60台に、「これまでと特に変えたところはないけど、少しずつ良くなっている。やっていることがち