クロスボウで家族らを殺害した罪などに問われている男。罪の意識について「全くない」などと話しました。２０２０年６月、家族ら４人をクロスボウで撃ち、母親、弟、祖母の３人を殺害したなどの罪に問われている野津英滉被告（２８）。１０月２日の裁判では、検察側による被告人質問が行われ、殺害した状況について問われました。野津被告はまず、午前５時すぎに祖母がトイレで手を洗ったところを頭部に向けてクロスボウを撃