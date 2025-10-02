記者会見するチームみらいの安野党首＝2日午前、国会チームみらいの安野貴博党首は2日の記者会見で、政治資金の流れを可視化するツールを開発したと発表した。収支が項目ごとに一目で分かる仕組みで、他党の議員も利用できる。「オープンにすることで、多くの議員や政党を巻き込む流れをつくる。政治とカネ問題は解決へ大きく前進する」と強調した。安野氏は人工知能（AI）エンジニアとして知られる。ツールは「みらいまる見