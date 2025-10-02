２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１１７円１６銭（０・３０％）安の３万９５８７円９１銭だった。２日連続で下落した。全銘柄の約６７％にあたる２２５銘柄が値下がりした。年度後半の１０月に入り、投資家には資産配分を見直す動きが出ており、この日はサービスや小売り、電力・ガスといった内需関連の銘柄を中心に下落した。個別銘柄の下落率では、ソニーフィナンシャル