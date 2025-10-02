主要7カ国の財務相はオンラインで会議し、ロシアへの経済制裁を強化することなどで合意したと声明を発表しました。【映像】G7の共同声明文「今回の会合を通じ、ロシアへの圧力を強める姿勢をG7各国が共有したことについては、ウクライナの公正かつ永続的な平和を実現する観点から、有意義なものと考えております」（加藤財務大臣）G7の財務相は10月1日、オンラインで会議し、ウクライナ侵攻を終結させるためにロシアへの圧力を