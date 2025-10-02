気象台によると、桜島の南岳山頂火口で2日午後4時30分に発生した噴火が午後5時現在も継続し、連続噴火となっています。しています。 連続噴火が始まって以降、噴煙は最高で火口から1600mの高さまで上がり、中量の噴煙が南東に流れています。 噴火警戒レベルは3の入山規制が継続中で、気象台は火口からおよそ2キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。 ・ ・ ・