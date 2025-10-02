熱愛スクープが報じられてから約2年半、ようやく二人は動き出したのか――。《この度、2025年9月30日をもちまして、契約満了に伴いスターダストプロモーションを退所いたします。》女優の佐藤めぐみ（40）が自身のインスタグラムで所属事務所を退所することを報告した。佐藤といえば、若手の頃からドラマや映画、舞台と幅広く活躍していた演技派のベテラン女優。「デビュー作となったTBS系の『3年B組金八先生』が大きな注目を集め