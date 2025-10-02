新型コロナウイルスの高止まりが続いています。インフルエンザの流行はまだですが、今後インフルエンザと新型コロナ、マイコプラズマ肺炎の3つの感染症の流行が重なるおそれもあり、注意が必要です。県のまとめによりますと、県が定点とする25の医療機関で先月28日までの1週間に確認された新型コロナウイルスの感染者は、前の週からほぼ横ばいで153人でした。高い水準が続いていて、集団発生も高齢者施設を中心に8件確認されていま