大音量で音楽をかけていたことを注意されたことに腹を立て男性の頭を殴った上「殺すぞ」などと脅迫したとして県警は30代の男2人を傷害と脅迫の疑いで逮捕しました。傷害と脅迫の疑いで逮捕されたのは仁淀川町森の無職･水野侑太郎容疑者（39）と越知町横畠中の建築業･井上将太容疑者（39）です。警察によりますと水野容疑者らは2025年8月16日午後11時半ごろ、越知町内の河川敷で男女4人でバーベキューを行い大音量で音