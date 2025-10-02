山形県内公立高校の入学試験の合格発表をめぐり、これまで各校に義務付けられていた「受験番号の掲示」について、県教育委員会が来年春の入試からウェブシステムでの個別発表を原則とし、合格者の掲示は各校の判断に委ねる方針であることが分かりました。県高校教育課によりますと県内の公立高校入試の合格発表は、合格者の受験番号をウェブ上に掲載することに加え、各校で掲示板などに貼り出して公開することが義務付けられていま