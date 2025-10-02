「深海１号」第２期プロジェクトで、パイプライン接続箇所の防腐処理を行う作業員。（資料写真、海口＝新華社配信／汪洋）【新華社北京10月2日】中国石油大手の中国海洋石油集団（CNOOC）は9月28日、国内の海底石油・ガスパイプラインの総延長が1万キロを超え、世界トップクラスに入ったと発表した。国の海洋資源開発やエネルギー自主供給能力の強化に向け、大きな節目を迎えたとしている。同社は第14次5カ年規画（2021〜25年