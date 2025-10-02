ドル円一時１４６．７３レベル、本日安値を広げる＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、全般的にドル売りが優勢になっている。ユーロドルやポンドドルの上昇が先行し、ユーロドルは1.17台前半から一時1.1757レベルまで上昇。ポンドドルは1.34台後半から一時1.3508レベルまで上昇した。その後も高値付近で推移している。 ドル円は日本時間午後３時半からの内田日銀副総裁の発言で146.90付近から147.38付近のレンジ