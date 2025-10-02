県内の私立の教育機関でつくる団体が、教育現場の現状をお互いに把握し、課題について共有する会合が秋田市で開かれました。関係者は、特色ある教育内容に今後も力を入れていくため、国や県に、さらなる支援や協力を求めていくことにしています。「秋田県私学振興大会」は、県内の私立の幼稚園や中学校・高校でつくる秋田県私学連合会が開催したもので、約300人が出席しました。秋田県私学連合会江畠清彦会長「人口減少社会の変