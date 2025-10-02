休場明け２日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比４３１．５６ポイント（１．６１％）高の２７２８７．１２ポイントと３日続伸。２０２１年７月以来、約４年３カ月ぶりの高値水準を回復している。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も１６９．０５ポイント（１．７７％）高の９７２４．３８ポイントと３日続伸した。売買代金は２２２４億６７９０万香港ドル（約４兆２０２４