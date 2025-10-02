芸能事務所「アソビシステム」が2日、公式サイトで当社社員を装った詐欺への注意を呼びかけた。「当社社員を装った詐欺にご注意ください」と題し、「当社の社員を名乗り、不審な連絡や取引が行われる事案が確認されています」と報告。「お取引先様におかれましては、当社社員からのメールやお取引で不審な点がございましたら、以下お問い合わせフォームよりご連絡いただけますようお願いいたします」と続け、「当社社員の個