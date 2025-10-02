ピンク色の服を着てリズムに乗り踊る女性たち。イギリスの首相府の前で、ピンクの服を着た女性たちが「私たちは右翼ではない。安全と子供のために戦っているんだ」と訴えています。移民・難民問題で揺れるイギリス。自らを「地域の母親や祖母である」と主張する市民グループ、ピンクレディースがロンドン中心部でデモを行いました。ピンクレディースのメンバーは「難民申請者による事件が相次いでいる」と主張。そうした人々を受け