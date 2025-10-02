日本原燃が建設中の使用済み核燃料再処理工場で、安全対策について説明を受ける武藤経産相（右端）＝2日午後、青森県六ケ所村武藤容治経済産業相は2日、日本原燃が建設中の使用済み核燃料再処理工場（青森県六ケ所村）を視察し、2026年度内の完成目標について「非常に重要な課題だ。国も産業界と一体となり総力を挙げ取り組む」と述べた。視察後の取材に「（工事が）だいぶ進んでおり、大丈夫だと思う」との見方を示した。再処