£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢È¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀâ¡×¤òÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÁÐ»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÆ±³ØÇ¯¤Î·»Äï¤â¤¤¤ëÀâ¡×¤Ë¡¢Í­Ì¾¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÁÐ»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢·»Äï¤¬Æ±³ØÇ¯¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤Îã¤È¤·¤ÆºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¶â»ÒÎµÇÏ¤ÈÍ¥ÇÏ·»Äï¡£·»¤ÎÎµÇÏ¤Ï£²£°£°£¶Ç¯£´·î£±£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Äï¤ÎÍ¥ÇÏ¤Ï£²£°£°£·Ç¯£²·î£¹ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç£¹¥«·î£²£¸Æüº¹¤ÎÆ±³ØÇ¯·»Äï¤È¾Ò²ð¤µ