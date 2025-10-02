相撲の楽しさを知ってもらおうと、大相撲の押尾川部屋の力士が秋田市の園児と交流しました。園児たちは力をあわせた押し相撲で大きな体の力士に挑みました。秋田市にある認定こども園を訪れたのは大相撲・押尾川部屋に所属する力士、風の湖と風佑城です。相撲の楽しさを知ってもらおうと、約60人の園児たちと交流を深めました。2人の力士に興味深々の子どもたちからさまざまな質問が投げかけられました。園児「ごはんはどれくらい