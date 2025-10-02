かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。10月1日（水）の同番組では、「予算10万円で色んなリアクション引き出したいねん」の第2弾が放送された。この企画は、予算10万円で濱家が考案したドッキリを次々と仕掛け、山内の新たなリアクションを引き出していくというもの。前回からさらにパワーアップし、山内はいきなり地下に捕らえられ、デスゲームを挑まれるという謎