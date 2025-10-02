読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットにて放送される『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』第1話（通算160話）「八木俊典：ライジングオリジン」の先行場面カットが公開された。 参考：『ヒロアカ』『キングダム』『不滅のあなたへ』など、秋アニメ“続編”タイトルを総ざらい 2014年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載を開始し、コミックスシリーズ世界累計発行部数1億部を突破した堀越耕平に